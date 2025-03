Przepisy przewidujące nowe uprawnienie pracownicze wchodzą w życie

Już niedługo, bo od 19 marca 2025 roku pracownicy będą mieli możliwość skorzystania z nowego uprawnienia pracowniczego – uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Ten urlop to nic innego, jak zapowiadany przez rządzących urlop dla rodziców wcześniaków. Będzie można wykorzystać go bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w przypadku:

Reklama

urodzenia dziecka przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g,

urodzenia dziecka po ukończeniu 28 tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000 g,

urodzenia dziecka po ukończeniu 37 tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Reklama

Reklama

A co z pracownikami na urlopach macierzyńskich?

Tuż przed wejściem w życie przepisów wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy również pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów już korzystają z urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, mają prawo skorzystać z nowego uprawnienia?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Ustawodawca przewidział bowiem w przepisach przejściowych, że pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej są uprawnieni do korzystania lub korzystają z urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, mają prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Uzupełniający urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo na wniosek składany w postaci papierowej lub elektronicznej przez pracownicę albo pracownika – ojca wychowującego dziecko najpóźniej w ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przypomnijmy, że urlop ten będzie przysługiwał odpowiednio w wymiarze:

tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15 tygodnia po porodzie,

tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8 tygodnia po porodzie,

tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.