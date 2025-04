O tej porze roku praca w tym zawodzie przebiega szczególnie

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to okres, w którym rynek usług korepetycji nabiera największego rozpędu. To moment, w którym zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i matura są już w zasięgu wzroku. Dodatkowo uczniowie mają już zazwyczaj za sobą pierwsze egzaminy próbne, które mogły uwidocznić braki, a osoby, które nie będą w danym roku szkolnym zdawały egzaminów, zakończyły pierwsze półrocze nauki i mają już jasność co do tego, z czym sobie radzą, a z czym nie. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że rynek korepetycji w ostatnich latach istotnie się zmienił. Z dodatkowych lekcji korzysta się nie tylko dlatego, że nad uczniem wisi zagrożenie lub wizja niezdanego egzaminu, ale bardzo często również po ty, aby poprawić dobre wyniki na bardzo dobre. Dlaczego tak się stało? Z jednej strony to zapewne pokłosie sposobu nauczania w okresie pandemii, który utrudniał opanowanie materiału, a z drugiej nadal efekty reform oświatowych. Co do zasady dwa lata temu edukację zakończyli uczący się w pięcioletnich szkołach średnich uczniowie, którzy byli pierwszym rocznikiem, który nie poszedł do gimnazjum, a w szkołach średnich nadal są uczniowie, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki. Te zmiany były źródłem dużego stresu zarówno dla samych uczniów, jak i rodziców, którzy obawiając się o to, czy uda się zdobyć miejsce w wymarzonej szkole dziecka, podejmowali próby „podciągania” i tak dobrych wyników w nauce. Bez wątpienia przyczyniło się to do utrwalenia przekonania, że korepetycje przed egzaminem są koniecznością i to wcale nie tylko dla słabych uczniów.

Nawet 250 złotych za godzinę lekcji - w jakim zawodzie są takie stawki?

Konsekwencją zmiany w podejściu do edukacji i egzaminów jest bez wątpienia to, co dzieje się obecnie na rynku korepetycji, czyli istotny wzrost cen usług. Oczywiście nie bez znaczenia jest w tym wypadku inflacja, jednak popyt i podaż odegrały w tej sytuacji równie istotną, jeśli nie istotniejszą rolę. Zjawiskiem, z którym spotykamy się od kilku lat jest bowiem to, że rodzice uczniów poszukują korepetytorów już w czasie wakacji, a znalezienie w połowie roku szkolnego osoby, która mogłaby pomóc dziecku w nauce jest niezmiernie trudne. Sytuację ratuje to, że pandemia istotnie przyspieszyła rozwój usług świadczonych w formie online, jednak znalezienie korepetytora z odpowiednimi kwalifikacjami i tak bywa niezmiernie trudne. Dotyczy to w szczególności uczniów przygotowujących się do egzaminów, w przypadku których najbardziej pożądanymi są lekcje z nauczycielami czynnymi zawodowo, a najchętniej również doświadczonymi w pracy w komisjach egzaminacyjnych. W takich przypadkach cena usług na poziomie niezbędnym do przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, w dużych miastach osiąga poziom nawet 200–250 złotych za godzinę, a o wolny termin u nauczyciela i tak jest trudno.

Działalność nierejestrowana a rozliczenie przychodu

Najczęściej nauczyciele udzielający korepetycji korzystają z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej). W tym wypadku warunkiem jest, aby przychód osoby fizycznej należny z tego tytułu nie przekraczał w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 złotych, a więc wysokość przychodu, który można uzyskać miesięcznie bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej wynosi 3499,50 złotych. Uzyskiwane w ten sposób przychody należą na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a nauczyciele rozliczają je w rocznym zeznaniu podatkowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W przypadku osób, które uzyskują przychód nie tylko z działalności nierejestrowanej, ale np. także ze stosunku pracy, dochody z tych dwóch źródeł połączą się, co może mieć znaczenie dla ewentualnego przekroczenia progu podatkowego.