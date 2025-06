Nastąpiła zmiana przepisów! Rozliczanie ekwiwalentu za urlop na nowych zasadach

Zgodnie z nowym projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ma następować w tym samym dniu co ostatnie wynagrodzenie pracownika . Ta zmiana, będąca częścią szerszej nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ma na celu uproszczenie formalności i zmniejszenie biurokracji dla pracodawców.

Korzyści z rozliczania ekwiwalentu za urlop

Obecne przepisy wymagają dokonywania osobnych przelewów i tworzenia dodatkowych list płac dla ekwiwalentu urlopowego, co często prowadzi do błędów i niepotrzebnego obciążenia administracyjnego. Projekt MRPiPS wychodzi naprzeciw postulatom Rządowego Zespołu ds. Deregulacji, dążąc do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to:

Mniej dokumentów i przelewów: Upraszcza procesy księgowe i kadrowe.

Uproszczenie procedur wewnętrznych: Zmniejsza nakład pracy związany z rozliczeniami.

Przejrzystość i jednoznaczność zasad: Eliminowanie niejasności dotyczących wypłaty ekwiwalentu.

Rozszerzenie Elektronizacji Relacji Pracodawca–Pracownik

Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie zakresu komunikacji elektronicznej między pracodawcami, pracownikami i związkami zawodowymi. Ma to dotyczyć między innymi:

Informacji o monitoringu.

Wniosków o czas wolny za nadgodziny.

Ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Wniosków o system skróconego tygodnia pracy.

Celem jest zwiększenie dostępności i sprawności procesów, ograniczając potrzebę tradycyjnej, papierowej dokumentacji.

Ekwiwalent za urlop a ujednolicenie zasad reprezentacji pracowników

Projekt MRPiPS odpowiada także na potrzebę uporządkowania i ujednolicenia przepisów dotyczących reprezentowania pracowników. W sytuacji braku związków zawodowych, uzgodnienia mają być prowadzone z przedstawicielami wybranymi przez załogę. Jest to krok w stronę ułatwienia dialogu społecznego, szczególnie w mniejszych firmach, gdzie obecnie regulacje są często niespójne.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Planowane zmiany mają wejść w życie bardzo szybko – już po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli sprawnie przygotować się na nowe procedury, w tym cyfryzację części formalności oraz nowy sposób wypłaty ekwiwalentu za urlop.