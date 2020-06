"Zadbaliśmy o to, by Inspektorzy pracy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, a pracodawcy mieli poczucie, że kontrola nie niesie dodatkowych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Wraz z uruchomieniem kolejnych sektorów gospodarki, konieczne jest przywrócenie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w pełnym zakresie. To trudny czas dla pracowników i pracodawców. Jest wiele skarg wynikających ze spornych sytuacji w zakładach pracy, które wymagają reakcji i sprawdzenia przez Inspektorów PIP" – podkreśla Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Nowe zasady przeprowadzania kontroli zostały określone w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one w szczególności funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2.

Zgodnie z wytycznymi przed rozpoczęciem czynności kontrolnych – w sytuacji, gdy nie wyklucza tego charakter kontroli – zaleca się, aby inspektor pracy podjął próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą w celu ustalenia obowiązujących w zakładzie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego.

Inspektorzy pracy będą wyposażeni w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej. W przypadku kontroli w zakładach, w których ryzyko narażenia na SARS-CoV-2 jest wysokie, inspektorzy będą mieli do dyspozycji takie środki ochrony jak: półmaska filtrująca FFP2 lub FFP3 lub równoważne, osłona twarzy lub okulary ochronne z osłonką boczną, rękawice jednorazowe oraz kombinezon ochronny spełniający odpowiednie wymagania.

Z kolei w przypadku kontroli zakładów bez dowodów lub podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2 inspektorzy powinni stosować podstawowe zasady higieny (częste mycie rąk), środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu min. 60 proc., rękawice jednorazowe, maski medyczne lub półmaski filtrujące FFP1 (lub w razie potrzeby wyższej klasy ochronności) oraz przyłbice.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej.

Wytyczne przewidują, że inspektorzy pracy w miarę możliwości będą przeprowadzali poza siedzibą pracodawcy te czynności kontrolne, które mogą być prowadzone zdalnie.

Dokumenty udostępnione inspektorowi pracy przez pracodawcę do kontroli poza terenem zakładu, zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach. Dokumenty te, podobnie jak inna korespondencja, mogą zostać wyjęte i skierowane do użytku w danej jednostce organizacyjnej PIP dopiero po upływie 24 godzin od wpłynięcia.

W czasie kontroli inspektor powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a także m.in. nie podawać dłoni na powitanie, poddać się wymaganej dezynfekcji rąk i obuwia, zachowywać dystans 2 m, ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy i w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.