Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą znów zajmie się Sejm.

Najważniejsze poprawki do ustawy zostały zgłoszone przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Przewidują one m.in. podniesienie dodatku solidarnościowego o 100 zł, a więc do 1500 zł. Grodzki zaproponował również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1500 zł, a nie – jak przewiduje ustawa – do 1200 zł (przez pierwsze 90 dni). Podczas czwartkowego posiedzenia komisji przedstawiciele rządu nie poparli tych zmian, argumentując, że nie przedstawiono ostatecznych skutków finansowych takiej decyzji.

Inna przyjęta przez Senat poprawka doprecyzowuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych, będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny.

Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda.