Bezrobocie w 229 spośród 240 regionów państw członkowskich Unii Europejskiej wahało się w 2020 roku się między 1,8 proc. a 27,8 proc.

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim - 1,8 proc., w dwóch czeskich regionach: środkowych i południowo-zachodnich Czechach - odpowiednio 1,9 proc. i 2 proc. Tuż za podium znalazło się Lubuskie - 2,2 proc.

Na drugim końcu zestawienia znalazła się Majotta (departament zamorski Francji koło Madagaskaru) - 27,8 proc. i hiszpańskie enklawy w Afryce - Ceuta (24,5 proc.) i Melilla (23,7 proc.) a także dwa regiony Hiszpanii - Wyspy Kanaryjskie (22,6 proc.) oraz Andaluzja (22,3 proc.).

Spośród 229 regionów UE, dla których dostępne są dane, w 52 odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 3,6 proc. lub mniej, czyli połowę średniej UE wynoszącej 7,1 proc. W gronie tym znalazło się trzynaście regionów z Polski, dwanaście z Niemiec, siedem z Czech, sześć z Holandii, cztery z Węgier, po trzy z Austrii i Belgii, dwa z Bułgarii oraz po jednym z Rumunii i Słowacji.

Z kolei w 27 regionach stopa bezrobocia wynosiła co najmniej 14,2 proc., czyli dwukrotnie więcej niż średnia dla całej UE: jedenaście regionów znajdowało się w Grecji, dziewięć w Hiszpanii, cztery we Francji i trzy we Włoszech.

