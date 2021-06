Między styczniem a majem 2021 r. liczba ogłoszeń oferujących pracę, kierowanych do pracowników fizycznych, wzrosła o 50 proc. wobec analogicznego okresu w ub. roku - czytamy w raporcie.

"Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie grup zawodowych na rynku pracy. Jednym z kluczowych atutów ofert zatrudnienia jest dla nich bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia" - napisano. Ważne są również wynagrodzenie i łatwy dojazd.

Według Pracuj.pl obecnie 47 proc. fachowców szuka aktywnie nowych ofert zatrudnienia. Aż 7 na 10 ankietowanych oczekuje, że w ogłoszeniach będą znajdowały się widełki wynagrodzeń.

W raporcie oceniono, że wizerunek pracowników fizycznych często jest zniekształcany przez stereotypowe przekonania na temat tej grupy, jej celów i postaw.

Badanie Pracuj.pl wykazało, że pandemia koronawirusa wywarła negatywny wpływ na sytuację zawodową ponad 40 proc. pracowników fizycznych. Udział badanych, którzy w ankiecie zadeklarowali, że ich warunki zawodowe polepszyły się w stosunku do czasów sprzed pandemii, wyniósł zaledwie 6,5 proc. Jednocześnie tylko 6 proc. wszystkich respondentów zadeklarowało, że poszukuje nowej pracy ze względu na utratę poprzedniej - otwartość wobec nowych ofert wyraziło natomiast 90 proc. ankietowanych. Aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia zadeklarowało 47 proc. biorących udział w badaniu pracowników.

Jak czytamy, 41 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę. Wśród grup zawodowych zdecydowanie najczęściej przekonani o mocnej pozycji na rynku i łatwości znalezienia pracy byli kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy, następnie zaś fachowcy w dziedzinie budownictwa i wykończeń.

Ankieta wykazała, że główną przyczyną motywacji do zmiany pracy w grupie pracowników fizycznych są zarobki. Czynnik ten stanowi motywację do zmiany dla blisko połowy (49 proc.) badanych. 33 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć zmiany zatrudnienia z powodu braku możliwości awansu, 25 proc. zaś ze względu na poczucie bycia niedocenianym przez pracodawcę. Badanie wskazało również, że co piąty badany (22 proc.) poszukuje aktywnie nowej pracy z myślą o zmianie branży lub wykonywanego zawodu.

Badanie, które podsumowuje raport "Kariera okiem fachowca. Pracownicy fizyczni o życiu zawodowym" przeprowadzono w maju 2021 r. na zlecenie Pracuj.pl przez ARC Rynek i Opinia.