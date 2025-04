Kto może wziąć udział w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej?

Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową mogą odbyć osoby posiadające co najmniej podstawowe wykształcenie. Potencjalni rekruci płci obojga płci muszą być obywatelami Polski, zdolnymi fizycznie i psychicznie do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Dodatkowo muszą mieć nieposzlakowaną opinię oraz nie być karane za przestępstwo umyślne.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa składa się z dwóch etapów. Pierwszy to szkolenie podstawowe, które trwa 27 dni. Uczestnicy poznają zasady musztry, regulaminy wojskowe, a także uczą się podstaw posługiwania się bronią. Po jego zakończeniu te osoby, które nie złapią żołnierskiego bakcyla, na własną prośbę zostaną przeniesione do rezerwy. Ci, którzy jednak zechcą związać swoją przyszłość z wojskiem, zostaną skierowani na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, w czasie którego będą wykonywać obowiązki na stanowisku służbowym. Dowódca będzie mógł kierować żołnierza do różnych zadań, tak by jak najlepiej poznał tajniki służby. Pod koniec okresu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierz będzie mógł złożyć wniosek o służbę zawodową, terytorialną czy rezerwę aktywną, czytamy na stronie Wojska Polskiego. Dodatkowo takie osoby, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, będą miały pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej.

Uposażenie rekruta Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojkowej

Rekruci za udział w szkoleniu otrzymają uposażenie w wysokości 6000 złotych. Dodatkowo nie poniosą też żadnych innych kosztów: zakwaterowanie i wyżywienie zafunduje im Wojsko Polskie i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jeśli rekrut zdecyduje się na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, będzie mu w tym czasie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości pensji żołnierza zawodowego. Na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie. Uzyska również prawo do urlopu wypoczynkowego, a czas szkolenia będzie mógł wliczyć do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia. Jeśli zdecyduje się na przejście do zawodowej służby wojskowej, będzie miał pierwszeństwo w naborze.

Terminy szkolenia Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa w 2025 roku

Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało do końca 2025 roku jeszcze sześć naborów na szkolenia w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej:

- od 12 maja do 7 czerwca,

- od 9 czerwca do 5 lipca,

- od 14 lipca do 9 sierpnia,

- od 18 sierpnia do 13 września,

- od 29 września do 25 października,

- od 17 listopada do 13 grudnia.

Wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w kolejnej edycji Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, mogą złożyć wniosek o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal internetowy www.zostanzolnierzem.pl.