"Rzeczpospolita" powołując się na raport firmy rekrutacyjnej Hays Poland, „Kobiety na rynku pracy 2021" wskazuje, że prawie sześć na dziesięć pracujących matek i niemal połowa pracujących ojców w Polsce ocenia, że łączenie roli pracownika i rodzica jest obecnie trudniejsze niż przed pandemią.

"Na ten problem zwraca też uwagę udostępnione nam badanie firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”. Według niego, godzenie potrzeb zawodowych i rodzinnych stało się dla polskich pracowników jednym z największych wyzwań w czasie pandemii (obok utrzymania zdrowia i zarządzania stresem). Widać to szczególnie w przypadku pracujących rodziców; co trzeci został zmuszony do kompromisu pomiędzy pracą a życiem rodzinnym" - czytamy w "Rz".

Gazeta dodaje, że z raportu Hays Poland wynika, że w normalnych warunkach, gdy dzieci w ciągu dnia przebywają w szkołach i przedszkolach, pracujący zdalnie rodzice mogą łatwiej osiągać równowagę w łączeniu ról.