Tak znaczący niedobór ludzi za kółkiem to konsekwencja pandemicznych obostrzeń utrudniających zatrudnianie nowych kierowców oraz brexitu , który spowodował odpływ obywateli UE z rynku pracy. Zrzeszenia brytyjskich przewoźników szacują, że z powodu wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty na kontynent powróciło 14–25 tys. pracujących dla nich kierowców. Firmy transportowe zaapelowały do rządu o wprowadzenie czasowych wiz dla kierowców z krajów UE, by na czas przysposabiania nowych pracowników mogli zapełnić braki. O to samo poprosili producenci żywności. Ostrzegli przy tym, że utrzymujący się niedobór rąk do pracy może doprowadzić do kryzysu w czasie świąt Bożego Narodzenia, a więc w najbardziej ruchliwym okresie w roku.