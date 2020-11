"W dniu 20 listopada zarząd Airbus Poland wypowiedział postanowienia układu zbiorowego pracy swoim Pracownikom. Oznacza to pozbawienia ich między innymi prawa do odpraw emerytalnych, jubileuszu, lepiej płatnych godzin nadliczbowych, czy większego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych" - czytamy w komunikacie NSZZ Solidarność Airbus Poland.

Informację o jednostronnym wypowiedzeniu układu zbiorowego przez Airbus Poland podał w piątek "Tygodnik Solidarność" na swojej stronie internetowej.

Airbus Poland, w stanowisku przekazanym PAP, poinformował iż nowy system wynagradzania pracowników "ma zastąpić przestarzały, skomplikowany i nieprzejrzysty system płac". "Airbus szanuje wszystkich pracowników i chce, aby każdy z nich otrzymywał godziwe wynagrodzenie za swoją pracę w oparciu o prostą siatkę płac i jasne zasady premiowania" - zapewniła firma.

Spółka dodała w swoim oświadczeniu, że "propozycja Pracodawcy jest wynikiem wielomiesięcznego procesu obejmującego badanie systemów wynagrodzeń w branży, rozmów z pracownikami Airbusa w zakresie struktury stanowisk pracy oraz definiowania kategorii i opisów poszczególnych stanowisk. Wdrożenie nowego systemu jest w pełni zgodne z polskim i unijnym prawem pracy i będzie wiązało się z 12-miesięcznym okresem przejściowym, w trakcie którego mają zostać podpisane nowe umowy o pracę.

Firma podkreśliła przy tym, że "pracownicy zachowają wszystkie swoje świadczenia, a po zakończeniu tego procesu pensje zostaną utrzymane co najmniej na tym samym poziomie". "Naszym celem jest dalszy rozwój w Polsce jako innowacyjnej i konkurencyjnej firmy działającej zgodnie z najwyższymi standardami Airbusa" - dodano w stanowisku Airbusa.

Zdaniem strony związkowej, choć zarząd w Polsce swoje działania uzasadnia potrzebą stworzenia atrakcyjnych zasad wynagradzania, to w rzeczywistości propozycja ta pozbawia pracowników wszelkich możliwych przywilejów.

"Jesteśmy pracownikami europejskiego koncernu i żądamy równego traktowania pracowników w każdym kraju. Zastanawiające jest to, że takie propozycje i działania nie są prowadzone na poziomie grupy Airbus w innych krajach. Decyzję tę odbieramy jako zwyczajny brak poszanowania szeroko rozumianego interesu pracowniczego, firmy oraz dialogu z pracownikami, którzy zawsze byli, są i będą najważniejszym zasobem każdej organizacji" - czytamy w przesłanym PAP oświadczeniu.

Zdaniem związkowców z Solidarności, takie jednostronne działanie, zwłaszcza w tak trudnym okresie, to wyraz braku troski o pracowników.

"Jedną z ostatnich zalet pracy w naszej firmie była stabilność, którą tą decyzją pracodawca zniszczył. To policzek w twarz, zwłaszcza dla pracowników zasłużonych i doświadczonych, ale również dla młodych, ponieważ była to umowa społeczna gwarantująca im coś więcej, niż oferuje współcześnie państwo, a to z pewnością nie był powód do wstydu dla naszej firmy" - informują związkowcy.

Zwracają oni uwagę, że wbrew temu, co twierdzi zarząd Airbus Polska, układ zbiorowy pracy zawarty w spółce Airbus Poland, nie jest czymś niefunkcjonalnym.

"Wystarczy spojrzeć na naszych kolegów z Hiszpanii, Niemiec, Francji i UK, gdzie układy zbiorowe pracy mają się bardzo dobrze a ich systemy wynagradzania są dużo bardziej skomplikowane. Co więcej, cała gospodarka Niemiec stoi układami zbiorowymi, które obowiązują na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji pracodawców lub branży i są one tam najważniejszym elementem rynku pracy" - podkreślono w oświadczeniu Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Airbus Poland.