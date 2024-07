Rewolucja: Sąd przeliczy umowę zlecenia na umowę o pracę. Wyliczy pensję brutto. Ustali zaległe urlopy, premie i dodatki

Wszystko to w konsekwencji obecnej ewolucji prawa unijnego. Zagrożona jest branża B2B. Ewolucja ta idzie w kierunku nakazu krajom UE (w tym Polsce) przyznania priorytetu umowom o pracę. Duża część umów cywilnoprawnych trzeba przymusowo przekształcić w umowy o pracę. To oznacza przyznanie "ukrytemu" "pod zleceniem" pracownikowi 1) urlopu, 2) weryfikację wysokości składek na ZUS, 3) wypłatę zaległych premii i nagród. Sąd będzie mógł to przeliczyć za trzy lata wstecz (chyba, że nowe przepisy będą zawierały odmienne przepisy przejściowe).