Od lipca 2025 r. w Policji ruszy wypłata nowych świadczeń

Trwa dyskusja o uprawnieniach służb mundurowych. Występujące w nich dysproporcje są wskazywane jako główny powód odchodzenia ze służby. Strażnicy miejscy i gminni odchodzą do Policji, policjanci do SOP albo do wojska. Skala problemu jest na tyle duża, że rządzący pracują nad wprowadzeniem w tym zakresie zmian. Zgodnie z zapowiedziami premiera, już niedługo służby podległe MSWiA, a więc m.in. Policja i Państwowa Straż Pożarna, otrzymają świadczenia wzorowane na tych stosowanym w Siłach Zbrojnych RP.

Co jest głównym celem zmian? Profesjonalizację służb i zatrzymanie w nich funkcjonariuszy. Co prawa również na gruncie obecnie obowiązujących regulacji mają oni szereg uprawnień umożliwiających np. z poprawę warunków mieszkaniowych, jednak rozwiązania te, wdrożone przed wielu laty, nie nadążają za zmianami, które zachodzą w otaczającym nas świecie. Tym samym nie zaspokajają one w wystarczającym stopniu potrzeb funkcjonariuszy. Celem stało się więc zrównanie statusu funkcjonariuszy w zakresie dodatków mieszkaniowych ze statusem żołnierzy Wojska Polskiego. Oznacza to, że już od lipca 2025 roku będą oni mogli skorzystać z jednej z czterech form wsparcia:

- świadczenia mieszkaniowego,

- przydziału lokalu mieszkalnego,

- przydziału kwatery tymczasowej,

- miejsca w internacie lub kwaterze internatowej.

Nawet 1800 złotych miesięcznie dla policjanta na spłatę kredytu

Świadczenia mieszkaniowe będą wypłacane miesięcznie, a ich wysokość będzie uzależniona od lokalizacji i będzie mogła wynieść od 900 do 1800 zł. Co ważne, będą one zwolnione z podatku dochodowego, a otrzymane z tego tytułu środki będzie można przeznaczyć wedle potrzeb np. na wynajem lokalu czy spłatę kredytu hipotecznego.

Jak wskazał Premier, budżet Policji został w 2025 roku zwiększony o 41 proc. w porównaniu z 2023 rokiem i wynosi 20,31 mld złotych. Takiego wzrostu nakładów nie było od lat. W 2024 roku funkcjonariusze otrzymali 20 procent podwyżki uposażenia, a na 2025 rok zaplanowano podwyżkę o 5 procent. Zdaniem rządu efekty tych działań są już widoczne – liczba kandydatów do Policji wzrosła o niemal 50 procent w porównaniu z 2023 rokiem.

Przypomnijmy, że obecnie w Policji prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariusza posiadającego rodzinę to ok. 554 złotych miesięcznie. Z kolei pomoc finansowa na zakup mieszkania w Policji wynosi 6612 zł na 1 normę. Te kwoty są niezależne od lokalizacji, w której funkcjonariusz pełni służbę.