Trump i Zełenski rozmawiali przez telefon. USA chcą przejąć ukraińską energetykę?

W środę amerykański prezydent Donald Trump i ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której poruszyli kluczowe kwestie dotyczące wojny, energetyki i bezpieczeństwa. Jednym z najbardziej zaskakujących tematów była propozycja Trumpa, by to USA przejęły kontrolę nad ukraińskimi elektrowniami – co według Białego Domu miałoby zagwarantować ich ochronę.