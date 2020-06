Państwa zdewastowane przez pandemię i koszty wsparcia zamkniętych gospodarek zakończą dekady ograniczonych działań i zaczną odgrywać bardziej aktywną rolę pod względem ekonomicznym. Firmy, które przez lata zlecały produkcję w Chinach i zarabiały na lokowaniu zysków w rajach podatkowych, przeniosą te obszary działań z powrotem do krajów pochodzenia. W efekcie świat, podobnie jak po II wojnie światowej, wejdzie w nową erę egalitaryzmu, która zastąpi poprzednią erę prywatnych nadwyżek i publicznej deprywacji.

To bardzo uwodząca wizja. I nie liczmy na to, że stanie się rzeczywistością.

Produkcja wróci na Zachód?

„Załóżmy, że w pewnym momencie uda nam się zdobyć szczepionkę lub nabyć odporność stadną i w efekcie w ciągu roku nastąpi powrót do normalności. Pytanie brzmi, czy powrócimy do globalizacji znanej sprzed pandemii czy jednak przeniesiemy produkcję z powrotem do nas?” – pyta specjalizujący się w logistyce Yossi Sheffi, profesor z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Odgórne próby reformowania globalnego systemu handlowego i łańcuchów dostaw w następstwie szoków rzadko kiedy kończyły się powodzeniem. Świat po pandemii koronawirusa prawdopodobnie będzie nieco inny. Wzrost handlu międzynarodowego może trochę spowolnić, wraz ze spowolnieniem wzrostu PKB, ale udział handlu z Chinami oraz skala korzystania z rajów podatkowych raczej wzrosną, a nie zmaleją.

Nowoczesne łańcuchy dostaw w swojej złożoności i współzależności często przypominają systemy biologiczne. Tak jak w przypadku koronawirsa, słabość jednego elementu całego systemu może przekształcić się w chorobę, która potencjalnie zagraża całemu organizmowi. Wraz z rozszerzaniem się pandemii widzieliśmy, jak początkowo lokalne i nieliczne zakazy eksportu środków medycznych stawały się dominującą praktyką w skali globu. Wystąpiły również problemy z handlem żywnością – np. ograniczenia eksportu ryżu wprowadzone przez Wietnam na początku marca czy zamknięcie niektórych amerykańskich przetwórni mięsa po wykryciu zakażeń wśród pracowników. Zdarzenia takie niosą zagrożenie dla globalnych łańcuchów dostaw, od których zależą miliardy ludzi na ziemi.

Światowa sprzedaż samochodów spadnie w tym roku o 22 proc. – wynika z prognoz IHS Markit. Będzie to oznaczało głębszy spadek, niż w latach kryzysu finansowego 2008-2009. Tylko w marcu 2020 r. popyt na transport lotniczy spadł o 15,2 proc. w skali rok do roku – wynika z danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego. W tym obszarze spadła również zdolność do transportu o 22,7 proc. Tak duży spadek oznacza, że pojawia się ryzyko transportowego krachu, gdzie niewystarczająca liczba dostępnych samolotów nie będzie zdolna do transportu dóbr nawet przy obniżonych wartościach skali handlu.

Po poważnym systemowym szoku wiele z modeli produkcyjnych opierających się na formule wytwarzania na czas i w odpowiedniej ilości może jawić się jako modele wybrakowane. Zmniejszające się poziomy zapasów pozwolą firmom rozlokować kapitał w bardziej efektywny sposób, ale wiążą się także z ryzykiem utraty sieci bezpieczeństwa na wypadek zamknięcia dostawców. Kupowanie produktów w wielkich ilościach od małej liczby partnerów pozwala obniżyć koszty, ale zmniejsza również różnorodność dostawców, której firmy potrzebują, aby wygrzebać się z problemów. Globalne łańcuchy dostaw pozwalają firmom korzystać z niższych kosztów pracy w państwach wschodzących, ale wiążą się z ryzykiem na wypadek napięć handlowych lub zaostrzenia kontroli granicznych na skutek pandemii.

„Łańcuchy dostaw opierają się teraz na oparach i sile inercji” – ostrzega Nada Sanders, profesor z Boston’s Northeastern University. Oznacza to, że pełne skutki obecnej sytuacji dopiero odczujemy. „Najbardziej niebezpiecznie będzie w średnim terminie. Gdy przyjdzie zima, nie będę optymistką”.

Pieniądze

Kolejny problem dotyczy pieniędzy. Spadek handlu towarowego o jedną trzecią w tym roku, jak przewiduje Światowa Organizacja Handlu (WTO), doprowadzi do powstania poważnej presji na dochody w każdej firmie działającej ponad granicami państw. Przedsiębiorstwa będą szukały pomocy ze strony panstw oraz łagodnego traktowania przez kredytodawców. Obciąży to w dużej mierze łańcuchy dostaw, ponieważ firmy w celu ratowania swoich budżetów będą płaciły rachunki z pewnym opóźnieniem.

Takie opóźnienia są jedną z najstarszych form finansowania i mają tę zaletę, że są nieoprocentowane. Są one również znaczące w skali świata. Otóż ze 130 firm przemysłowych z przychodem na poziomie co najmniej 10 mld dol., do danych których agencja Bloomberg ma dostęp, mediana płatnych zobowiązań wyniosła 2,59 mld dol. Mediana zadłużenia finansowego, zapadającego w przeciągu kolejnych 12 miesięcy, zbliżyła się do poziomu 2,32 mld dol.

Skutki gospodarcze pandemii sprawią, że duże firmy będą dysponowały lepszymi bilansami i lepszym dostępem do pomocy finansowej państwa, zaś ich pozycja będzie stosunkowo lepsza. Z kolei mniejsi dostawcy, zajmujący kluczowe, ale niszowe pozycje w łańcuchu dostaw ważnych elementów, będą mogli polegać na wsparciu wielonarodowych firm na szczytach tych łańcuchów. Ci z nich, którzy wytwarzają bardziej utowarowione produkty, mogą mieć trudniej.

Złożoność i koszty sieci handlowych, które oplotły cały świat i wytworzyły szeroką gamę produktów tworzonych na zamówienie, znacząco wzrosły. Kryzys finansowy sprawi, że wielkie firmy będą miały możliwość – i konieczność – przyciąć te sieci.

Chiny mogą skorzystać

Wbrew wojnom handlowym toczonym przez prezydenta Donalda Trumpa oraz rosnącej podejrzliwości wobec nacjonalistycznego zwrotu Chin, Państwo Środka jest w dobrej pozycji, aby korzystać z tego trendu. W połowie pierwszej dekady XXI wieku, kraj ten był głównie miejscem lokalizacji finalnej produkcji takich dóbr, jak smartfony. Powiązana z nimi własność intelektualna i wyrafinowane komponenty były produkowane gdzie indziej.

Ale jeszcze przed nastaniem prezydentury Donalda Trumpa, epoka ta dobiegła końca. Udział krajowej wartości dodanej w chińskim eksporcie wzrósł z poziomu 75 proc. w 2005 roku do 85 proc. w roku 2015 – wynika z danych OECD. Dało to chińskiej gospodarce dodatkowe 1,25 bln dol. rocznie. Wraz ze wspinaniem się coraz wyżej w globalnym łańcuchu wartości, Chiny zrzekły się zaskakująco małej ilości przemysłu niskich marż na rzecz innych krajów.

Zachęty, takie jak korzystne umowy na stawki podatkowe i dzierżawę ziemi, wciąż kuszą zagranicznych inwestorów. Chiny posiadają dziś 2543 z 5383 specjalnych stref ekonomicznych, które przyciągają głównie poprzez tego rodzaju zachęty – wynika z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

W efekcie Chiny stały się miejscem, gdzie firmy produkcyjne mogą znaleźć kompleksowy zestaw różnych korzyści. Co prawda firmy te narażają się na ryzyko związane z uzależnieniem od jednego kraju, ale przynajmniej nie są już uzależnione od ryzyka problemów występujących w ramach wielonarodowych łańcuchów dostaw.

Dane związane z inwestycjami zagranicznymi pokazują, że działania Waszyngtonu mające na celu wywołać wojnę handlową w niewielkim stopniu osłabiły atrakcyjność Chin. Podczas gdy napływ inwestycji o Chin w ostatnich latach spadał wraz ze spadkiem globalnego PKB, to już udział Chin w globalnym napływie inwestycji w skali globu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosił ok. 11 proc. – to mnij więcej tyle, ile pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. W grudniu 2019 roku Chiny wyeksportowały więcej niż kiedykolwiek w swojej historii. Japonia uruchomiła pakiet o wartości 2,2 mld dol. mający zachęcić japońskie firmy do przenoszenia produkcji z Chin, ale przedsiębiorstwa te zwlekają z działaniami.

Wydaje się, że nawet w Ameryce wojna handlowa nie zmieniła bardzo zachowania firm. Wartość amerykańskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach wzrosła w 2019 roku do poziomu 14 mld dol. Stało się tak w dużej mierze dzięki takim projektom, jak inwestycja Tesli w fabrykę w Szanghaju – wynika z raportu firmy badawczo-konsultingowej Rhodium Group. Pod względem wartości to niewielka zmiana od roku 2005.

Konsekwencje pandemii koronawirusa pokazują, że chińska atrakcyjność dla firm przemysłowych będzie trwać dalej. Wraz z powrotem pracowników w chińskich miastach, podaż jest dziś więcej niż wystarczająca, aby zaspokoić zmniejszony popyt ze strony zagranicznych partnerów handlowych. Chiński wskaźnik Caixin PMI w przemyśle, który jest uważnie obserwowany, w marcu poszedł w górę, podczas gdy reszta świata znajdowała się w stanie głębokich spadków. Inditex, właściciel Zary, zwiększa eksport do Azji, gdzie konsumenci wracają już do sklepów.

Podczas gdy Chiny będą wciąż połykać większość fizycznych łańcuchów dostaw na świecie, to warto też zwrócić uwagę na to, co będzie się działo jeśli chodzi o przepływy mniej namacalnych zasobów, takich jak tantiemy, licencje, wewnętrzne kredyty firmowe. W końcu największymi beneficjentami zmian w łańcuchach dostaw w czasie ostatniej dekady były raje podatkowe, czyli państwa z niskim opodatkowaniem, które przejęły bardzo duży udział takich zasobów. Te same kraje zostały określone jako wielcy przegrani szoku podażowego po kryzysie finansowym z 2008 roku.

Raje podatkowe

W latach poprzedzających kryzys finansowy wielonarodowe korporacje wykorzystywały raje podatkowe do tego, aby przenosić zwoje zyski z państw o wyższym opodatkowaniu. Wyeliminowanie takich działań, określonych jako „erozja bazy i przenoszenie zysków”, było jednym z głównych celów na agendzie państw Grupy G20, które w 2012 roku spotkały się w meksykańskim Los Cabos. Wszystko jednak wskazuje na to, że trend korzystania z rajów podatkowych tylko przybrał na sile.

Przepływy zasobów niematerialnych rosną dziś szybciej niż inwestycje zagraniczne. Około 1/3 globalnego wzrostu inwestycji wewnętrznych na świecie w latach 2008-2018 miało miejsce w zaledwie siedmiu centrach finansowych. Chodzi o Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Hongkong, Irlandię, Holandię, Singapur i Szwajcarię. To przyspieszenie w czasie poprzedniej dekady odbywało się wtedy, gdy te same państwa odpowiadały za ¼ wzrostu inwestycji. Atrakcyjność unikania opodatkowania w taki sposób prawdopodobnie nie zniknie, tym bardziej, że budżety firm kurczą się, a zadłużone rządy dążą do zwiększenia swoich wpływów z podatków.

W czasach, gdy zaburzenia i wstrząsy podażowe prowadziły do większych zmian w łańcuchach dostaw, firmy wspierały i wprowadzały te zmiany. Większa skala obserwacji transportu towarów po atakach na World Trade Center z 11 września 2001 roku, choć sprowokowana przez rządy, to była także entuzjastycznie przyjmowana przez firmy z branży logistycznej. W efekcie szczegółowe monitorowanie transportu stało się od tamtego czasu normalnym elementem zarządzania łańcuchami dostaw.

Od czasu niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Japonii i powodzi w Tajlandii w 2011 roku, uwaga firm znów zwróciła się w kierunku podatności sieci handlowych na zakłócenia. W efekcie na przykład zapasy towarów firm z branży motoryzacyjnej zaczęły się zwiększać. Mediana dni, które produkty firm z tej branży spędzały w magazynach, w ubiegłym roku wyniosła 69. W 2010 roku produkty w magazynach znajdowały się 10 dni krócej – wynika z danych agencji Bloomberg. Zwiększenie czasu zalegania w magazynach miało stanowić swoiste ubezpieczenie na wypadek szoków dostaw. Toyota Motor, której legendarna wydajność jest synonimem produkcji na czas, pod koniec grudnia 2019 roku utrzymywała swoje zapasy przez 36 dni. To o tydzień dłużej niż pod koniec 2010 roku oraz najdłużej od kilku dekad, poza paroma wyjątkami w kryzysowych latach 2008-2009.

Wraz z upływem czasu, gdy świat będzie się podnosił z koronakryzysu, odporność łańcuchów dostaw z pewnością zwiększy się kosztem produkcji „dokładnie na czas”. Zresztą proces ten już trwa, odkąd menedżerowie dostrzegli szereg problemów w tym obszarze. Z badań Business Continuity Institute wynika, że aż 56 proc. firm doświadczyło zakłóceń w łańcuchach dostaw w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 15 proc. miało do czynienia z co najmniej pięcioma istotnymi problemami, a 14 proc. informuje o stratach rzędu co najmniej miliona euro.

Możliwe, że szerokie zobowiązania, jakie zaciągnęły w tym roku rządy, skłonią wszystkich do wprowadzenia bardziej dramatycznych zmian jeśli chodzi o relację pomiędzy obywatelami, firmami i państwem. Odwrót od produkcji „dokładnie na czas” oraz od globalnego zaopatrzenia, może być korzystny z punktu widzenia zrównoważonej gospodarki, gdy weźmie się pod uwagę, jak wiele paliwa jest marnowane przy okazji przemieszczenia w połowie pustych statków transportowych w efekcie decyzji menedżerów zarządzających łańcuchami dostaw.

Wciąż jednak, gdy przyjrzymy się lekcji z poprzedniej dekady lub kryzysowego 2008 roku, to zobaczymy, że pomimo wysiłków rządów i menedżerów, łańcuchy dostaw, zarówno w wymiarze fizycznym jak i niematerialnym, mają niezwykłą zdolność do odnowy i podążania swoimi utartymi wcześniej szlakami. Świat walczy obecnie z koronawirusem. Nie powinniśmy oczekiwać, że zawiłe sieci i łańcuchy handlowe będą w tej sytuacji bardziej podatne na próby zdobycia nam nimi większej kontroli.

