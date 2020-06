Jak podały w środę władze regionu Norrbotten, w miejscowości Gaellivare doszło do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z ogniskiem, jakie wykryto w kopalni rud żelaza. Koncern LKAB zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu części wydobycia i odesłaniu do domu pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonymi. W Gaellivare przetestowano dotychczas 650 mieszkańców, patogen wywołujący Covid-19 potwierdzono u 128 osób. (7,3 przypadków na 1000). To najwyższy wskaźnik zakażeń w północnej Szwecji.

Władze Gaellivare podjęły w środę decyzję o zamknięciu instytucji publicznych, a także wezwały przewoźników do rezygnacji z połączeń autobusowych. Jak podano 70 proc. pracowników przedsiębiorstw komunalnych i urzędników przebywa na zwolnieniach chorobowych.

W środę szefowa szwedzkiego MSZ Ann Linde poinformowała, że od 30 czerwca Szwedzi będą mogli swobodnie podróżować do Belgii, Francji, Grecji, Islandii, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Luksemburga, Portugalii, Szwajcarii oraz Hiszpanii.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)

