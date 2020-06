Według resortu liczba bezrobotnych zwiększyła się w maju o ponad 103 tys. w porównaniu z majem zeszłego roku.

Resort pracy i ubezpieczeń społecznych oszacował, że łącznie jako osoby bezrobotne w maju br. zarejestrowanych było 409 tys. Portugalczyków. W porównaniu do lutego, czyli ostatniego miesiąca przed wybuchem epidemii, przybyło prawie 94 tys. bezrobotnych.

Z kolei pomiędzy kwietniem a majem, według danych rządu, liczba osób bez zatrudnienia wzrosła o 16,6 tys.

Z raportu opublikowanego w połowie czerwca przez Krajowy Urząd Statystyczny w Lizbonie (INE) wynika, że od marca do końca kwietnia w kraju zlikwidowano prawie 50 tys. miejsc pracy, a blisko 90 proc. tych stanowisk zajmowały kobiety.

Reklama

Według szacunków rządu Antonia Costy, opublikowanych 7 czerwca, kryzys wywołany epidemią koronawirusa doprowadzi do wzrostu bezrobocia z obecnych 7 proc. do 9,6 proc. w grudniu br. W przyszłym roku stopa bezrobocia ma spaść do 8,7 proc.

Trudności gospodarcze Portugalii mają uwidocznić się w tym roku także w spadku Produktu Krajowego Brutto. Gabinet Costy ocenia, że PKB zmniejszy się do grudnia o 6,9 proc., czyli najwięcej od kilkudziesięciu lat. Znacznie gorszą prognozę przedstawia bank centralny Portugalii (BdP), który spodziewa się, że do końca br. PKB spadnie o 9,5-13,1 proc.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)