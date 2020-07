Sonda miała zostać wystrzelona w przestrzeń kosmiczną z wyspy Tanegashima na południu Japonii we wtorek o godz. 22.51 czasu polskiego.

„Misja kosmiczna ZEA, pierwsza misja międzyplanetarna w świecie arabskim, rozpocznie się w piątek 17 lipca 2020 roku o godzinie 0.43 czasu ZEA (16 lipca godz. 22.43 w Polsce) z centrum kosmicznego Tanegashima” - przekazały służby prasowe na Twitterze.

Dotarcie na Marsa ma zająć sondzie siedem miesięcy, tak aby w 2021 roku uhonorować 50. rocznicę zjednoczenia pierwszych sześciu emiratów.

ZEA po raz pierwszy ogłosiły plany misji w 2014 roku. W regionie wstrząsanym konfliktami i trudnościami gospodarczymi projekt kosmiczny jest uważany za sposób na zainspirowanie całego pokolenia młodych Arabów - zauważa AFP.

„Emiraty chciały przekazać mocne przesłanie arabskiej młodzieży i przypomnieć im o przeszłości, że kiedyś to my tworzyliśmy wiedzę” - powiedział Omran Szaraf, kierownik projektu misji.

ZEA - liczące 9,4 mln mieszkańców, z których większość stanowią pracownicy zagraniczni - nie mają naukowej i technicznej bazy krajów realizujących programy kosmiczne. Mimo to - jak zauważa agencja Reutera - ZEA wystrzeliły już dziewięć działających satelitów i planują wystrzelić osiem kolejnych w nadchodzących latach.

Rząd ZEA ogłosił również ambitny cel osadnictwa na Marsie do 2117 roku. Planuje też stworzyć „miasteczko naukowe” na pustyni na obrzeżach Dubaju, by symulować warunki marsjańskie i opracować technologię niezbędną do kolonizacji planety. (PAP)