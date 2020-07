Posiedzenie, które zacznie się o godz. 9.30, będzie przeprowadzone częściowo zdalnie. Rozpocznie się od wystąpienia przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Potem swoje stanowiska będą prezentować przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych. Dyskusja ma potrwać trzy godziny.

Eurodeputowani mają ponadto głosować nad rezolucją w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), systemu zasobów własnych oraz planu odbudowy gospodarczej dla Europy.

Projekt, który został przygotowany przez frakcje: Europejskiej Partii Ludowej (EPL), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowić Europę, Zielonych oraz Zjednoczoną Lewicę Europejską (GUE) wyraża brak akceptacji porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych w obecnym brzmieniu. Eurodeputowani mają wskazać przy tym, że są gotowi rozpocząć konstruktywne negocjacje z Radą, by poprawić wniosek.

Rezolucja ma natomiast pozytywnie ocenić porozumienie unijnych przywódców ws. funduszu odbudowy, choć deputowani są zawiedzeni zmniejszeniem sumy grantów w nim zawartych.

"Parlament Europejski określił swoje priorytety i oczekuje, że zostaną one zrealizowane. Wieloletnie ramy finansowe muszą być w stanie sprostać głównym wyzwaniom stojącym przed Europą w perspektywie średnioterminowej, takim jak Zielony Ład, cyfryzacja oraz silna gospodarka, pozwalająca na walkę z nierównościami" - mówił we wtorek, po zakończeniu szczytu szef PE David Sassoli.

Oddzielny projekt rezolucji przygotowała grupa EKR, w której większość ma PiS. Pozytywnie odnosi się ona do ustaleń szczytu ws. budżetu UE na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy. "To odpowiedź na oczekiwania obywateli w czasach kryzysu" - mówił PAP europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Wyniki głosowania nad projektami rezolucji mają być znane po południu. Czwartkowe, nadzwyczajne posiedzenie będzie ostatnim przed przerwą wakacyjną. Deputowani wrócą do pracy w komisjach pod koniec sierpnia.

We wrześniu - według planów - pierwszy raz od wybuchu pandemii sesja ma być zorganizowana w Strasburgu. Posiedzenie to, tak jak wszystkie w minionych miesiącach będzie zorganizowane tak, by europosłowie mogli w nim uczestniczyć ze swoich krajów zdalnie.