Oba źródła podkreślają, że jest to więcej, niż wynosił dotąd najwyższy bilans dzienny. 23 lipca, czyli dokładnie przed tygodniem, w stolicy Japonii odnotowano 366 infekcji.

Łączna liczba potwierdzonych w Tokio zakażeń koronawirusem wzrosła do 12 228 – podała NHK. Ogólny bilans w Japonii wynosi ok. 32 tys., a ok. 1000 zakażonych pacjentów zmarło.

W środę japońskie służby medyczne po raz pierwszy od początku kryzysu zgłosiły ponad 1000 nowych zakażeń w całym kraju. Obecna fala pandemii zaczęła się rozszerzać poza Tokio. Rekordowe przyrosty zakażeń odnotowano w środę w prefekturach Osaka i Aichi.

Od tygodnia w Japonii trwa kampania promocji turystyki, z której z powodu dużej liczby infekcji wykluczono Tokio. Władze stolicy rozważają wydanie zalecenia, by ograniczyć czas pracy restauracji.