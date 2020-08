Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem wezwał go do „promowania ustępstw i dialogu” w celu rozwiązania kryzysu na Białorusi – przekazał w komunikacie we wtorek Pałac Elizejski.

Rozmowa przywódców odbyła się w przeddzień nadzwyczajnego szczytu UE poświęconego Białorusi - wskazano. Podczas rozmowy telefonicznej, do której doszło z inicjatywy prezydenta Francji, Macron podkreślił „konstruktywną rolę”, jaką UE chce odegrać, „aby przemoc wobec ludności na Białorusi ustała natychmiast i aby jak najszybciej pojawiło się rozwiązanie polityczne, uwzględniające szacunek dla aspiracji wyrażanych pokojowo i masowo przez ostatnie kilka dni” - napisano w komunikacie. Podkreślono w nim wysiłki na rzecz takiego rozwiązania, podejmowane przez Francję w koordynacji z Niemcami, przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem oraz partnerami europejskimi. We wcześniejszym komunikacie Kremla po rozmowie przywódców poinformowano z kolei, że rosyjski prezydent "podkreślił, że niedopuszczalne jest ingerowanie w sprawy wewnętrzne" sąsiedniego kraju. Za nie do zaakceptowania Putin uznał również "wywieranie presji na władze" białoruskie. Według komunikatu Kremla obie strony ponadto "wyraziły zainteresowanie jak najszybszym uregulowaniem powstałych problemów" i uzgodniły, że będą kontynuować kontakty na różnych szczeblach. Katarzyna Stańko (PAP) ksta/ akl/