„Członkowie Rady Bezpieczeństwa wyrazili głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w Mali. Zdecydowanie potępili bunt, który miał miejsce 18 sierpnia 2020 roku” – głosi oświadczenie, które wydał przewodniczący Rady Dian Triansyah Djani z Indonezji.

Dokument przypomina, że wojskowi aresztowali prezydenta republiki, premiera i kilku członków rządu.

Państwa członkowskie Rady wezwały puczystów do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych funkcjonariuszy państwowych i niezwłocznego powrotu do koszar. Podkreślili również pilną potrzebę „przywrócenia praworządności oraz porządku konstytucyjnego”.

Potwierdzono „silne poparcie dla inicjatyw Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) i jej wysiłków mediacyjnych w Mali oraz wyrażono poparcie dla oświadczenia przewodniczącego Unii Afrykańskiej.

Jak stwierdza oświadczenie członkowie RB wezwali wszystkie zainteresowane strony w Mali do zachowania powściągliwości i priorytetowego traktowania dialogu jako środka rozwiązania kryzysu w ich kraju.

Rada Bezpieczeństwa potwierdziła też swoje poparcie dla Wielowymiarowej Zintegrowanej Misji Stabilizacyjnej Narodów Zjednoczonych w Mali (MINUSMA) w jej staraniach na rzecz ustabilizowania sytuacji w tym kraju. Zapowiedziała dalsze uważne obserwowanie sytuacji.

Podczas zamkniętej sesji RB o rozwoju sytuacji w Mali poinformował szef misji pokojowych ONZ Jean-Pierre Lacroix.

Także w środę rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa powiedział, że śledzi on rozwój sytuacji „bardzo uważnie i z głębokim zaniepokojeniem”.

Guterres potępił wcześniej puczystów, wzywając jednocześnie do natychmiastowego przywrócenia porządku konstytucyjnego i rządów prawa.

Prezydent Boubacar Keita pełnił swą funkcję w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów wzywających go do ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.