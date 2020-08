Tzw. bańka społeczna, która ma ograniczać kontakty międzyludzkie to jedno z narzędzi stosowanych przez Belgię, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. W czasie gdy liczba przypadków zakażeń znacznie się zmniejszyła, była ona rozszerzona do 15 osób, ale po niedawnych wzrostach znowu zmniejszono ją do pięciu dorosłych. Ograniczenie to ma obowiązywać co najmniej do 1 października.

W ramach bańki społecznej stała grupa pięciu osób w wieku powyżej 12 lat spoza gospodarstwa domowego może się spotykać bez przestrzegania ograniczeń dotyczących m.in. dystansu społecznego. Z osobami tymi (przyjaciółmi, czy członkami rodziny) można wchodzić w interakcje, tak jak z członkami własnego gospodarstwa domowego.

Poza tym można spotykać się z rodziną i przyjaciółmi spoza bańki społecznej pod warunkiem, że grupa nie przekracza 10 osób i zachowany jest dystans społeczny wynoszący 1,5 metra między osobami.

Mieszkańcy Brukseli i niektórych innych miast muszą też od niedawna cały czas będąc na zewnątrz nosić maseczki. Nakaz ten, choć uciążliwy, jest co do zasady przestrzegany przez Belgów. Obostrzenie to zostało wprowadzone, gdy liczba przypadków koronawirusa znacznie się zwiększyła. W pierwszych tygodniach sierpnia średnia dobowa zakażeń przekracza 500 osób na dobę.

Premier Belgii Sophie Wilmes zapewniła w czwartek, że niedawne wzrosty zakażeń SARS-CoV-2 nie przeszkodzą w ponownym otwarciu szkół dla wszystkich uczniów, zgodnie z planem po wakacjach. "Wszyscy uczniowie powrócą do szkoły 1 września na wszystkich poziomach" - poinformowała na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która skupia przedstawicieli władz federalnych i regionalnych.

Po tym jak w marcu Belgia, podobnie jak inne kraje europejskie, zamknęła szkoły, uczniowie przez ponad dwa miesiące pozostawali w domach. Miesiąc przed zakończeniem roku szkolonego niektóre, zwłaszcza młodsze dzieci mogły wrócić do placówek, aby umożliwić pracę zawodową rodzicom. Krok ten nie przyniósł doniesień o wybuchu ognisk pandemii w placówkach szkolnych.

Od 1 września belgijscy uczniowie, którzy mają ponad 12 lat będą musieli nosić w szkołach maseczki. Na niektórych poziomach nauczania rozważane jest wprowadzenie czterodniowego rozkładu zajęć prowadzonych w szkołach plus jeden dzień zdalnie.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego zdecydowała nieco rozluźnić restrykcje dotyczące imprez masowych. Maksymalna liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zostanie zwiększona do 200 wewnątrz pomieszczeń i 400 na imprezach plenerowych. Do 50 zwiększono liczbę osób, które mogą uczestniczyć w pogrzebach.

Belgia zmienia też zasady dla osób, które są w związku z kimś mieszkającym w innym kraju. Pandemia koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia w podróżowaniu sprawiły, że niektóre pary, które są w związku, ale nie w związku małżeńskim, nie mogły się widywać przez prawie sześć miesięcy. Od 1 września każdy, kto udowodni, że ma długotrwałe relacje z osobą mieszkającą w kraju, do którego obowiązują ograniczenia w podróżowaniu, będzie mógł odwiedzić swojego partnera.

Do tej pory w Belgii wykryto 79 479 przypadków zakażeń koronawirusem, blisko 10 tys. osób zmarło na Covid-19.