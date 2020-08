W sumie w Meksyku koronawirusem zakaziło się 556 216 osób, zmarły 60 254 osoby. Meksyk jest trzecim krajem na świecie, po USA i Brazylii, pod względem liczby zgonów wywołanych koronawirusem.

Władze stale podkreślają, że rzeczywista liczba zakażonych jest prawdopodobnie znacznie wyższa. W Meksyku testy na obecność koronawirusa wykonuje się jedynie w przypadkach wyraźnych symptomów Covid-19.

W minionym tygodniu władze Meksyku wyraziły nadzieję, że epidemia w ich kraju zaczyna słabnąć. Jednak specjaliści wyrażają wiele wątpliwości w związku z małą liczbą wykonywanych testów w tym kraju. "Jeśli chodzi o zgony, to są to zgony udowodnione. Może być jednak wiele przypadków śmiertelnych osób, u których nie przeprowadzono testu. A to wypacza dane" - powiedziała Malaquias Lopez, ekspertka w dziedzinie wirusologii w Meksyku. (PAP)

