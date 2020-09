Występując na konferencji prasowej w Białym Domu, Trump oświadczył, że oba kraje "są znacznie bardziej uwikłane w ten spór niż wielu ludzi zdaje sobie sprawę".

Dodał, że rząd USA rozmawia z obiema stronami konfliktu na temat tego co mógłby zrobić aby go rozładować. "Jesteśmy gotowi pomóc, z całym poszanowaniem, Chinom i Indiom. Jeżeli moglibyśmy coś zrobić, z chęcią zaangażujemy się i pomożemy" - dodał.

Konflikt chińsko-indyjski co do przebiegu granicy w trudno dostępnych partiach Himalajów zaostrzył się w maju br. i doprowadził w czerwcu do bezpośrednich starć między wojskami obu krajów. 20 żołnierzy indyjskich poniosło śmierć.

W piątek w Moskwie ministrowie obrony Indii i Chin mieli rozpocząć rozmowy na temat sposobów załagodzenia sytuacji. Waszyngton ocenia, że żadna ze stron nie jest zainteresowana w przekształceniu się konfliktu w otwartą wojnę.

Reuter przypomina, że Trump już w przeszłości proponował mediację między oboma państwami dysponującymi bronią nuklearną. Jednak Pekin oświadczał, że nie ma takiej potrzeby. Również Indie chłodno podchodziły do tych propozycji. (PAP)

jm/