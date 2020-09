Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że nie odejdzie tak po prostu. Dodał, że gdyby to zrobił, jego zwolenników by "wyrzynano". Mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskich mediów.

"Nie odejdę tak po prostu. Urządzałem Białoruś przez ćwierć wieku. Nie rzucę tego tak po prostu. Poza tym jeśli odejdę, moich zwolenników będą wyrzynać" - przytoczył słowa Łukaszenki na kanale Telegramu dziennikarz rozgłośni "Echo Moskwy" Roman Babajan, który jako jeden z rosyjskich dziennikarzy przeprowadzał z nim we wtorek wywiad. (PAP)