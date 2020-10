Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Umowę podpisali 15 sierpnia br. w Warszawie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Michael Pompeo.

"Dotrzymaliśmy słowa. W Polsce będzie więcej żołnierzy USA! Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej. To ważny moment dla bezpieczeństwa naszego kraju i całego NATO" - napisał szef MON na Twitterze.

30 września Senat poparł ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikowania polsko-amerykańskiej umowy dotyczącej zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk w Polsce; wcześniej taką zgodę wyraził Sejm.

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement) zakłada przede wszystkim stworzenie w Polsce w październiku 2020 r. Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA, czyli jednostki, która będzie odpowiedzialna za dowodzenie Siłami Zbrojnymi USA znajdującymi się na wschodniej flance NATO.

Umowa zakłada również możliwość dalszego zwiększania obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce oraz organizację większych niż dotychczas ćwiczeń wojskowych armii amerykańskiej. Dzięki infrastrukturze wojskowej, która zostanie przygotowana przez Polskę, w razie ewentualnego zagrożenia możliwy będzie natychmiastowy przerzut do naszego kraju dodatkowych sił, zapewniając łącznie obecność do 20 tysięcy żołnierzy USA. Ustalono również ramy prawne obecności wojsk USA w Polsce.

Reklama

Pod koniec września ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher poinformowała, że 16 października V Korpus US Army zostanie oficjalnie reaktywowany; to kolejny etap, który przybliża nas do oficjalnego ulokowania wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu w Poznaniu - oświadczyła wówczas na Twitterze.

Wysunięte stanowisko dowodzenia reaktywowanego V Korpusu USA ma liczyć ok. 200 żołnierzy. Dowódcą V Korpusu został John Kolasheski, który 4 sierpnia w Krakowie otrzymał nominację na stopień generała broni. Dowództwo V Korpusu mieści się w Fort Knox w stanie Kentucky.(PAP)

autor: Monika Zdziera

mzd/ itm/