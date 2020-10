Współpraca jest częścią wspólnego zobowiązania obu organizacji do zapewnienia każdemu dostępu do najważniejszych informacji dotyczących zdrowia publicznego w związku z pandemią koronawirusa.

WHO i Fundacja Wikimedia, organizacja non profit administrująca Wikipedią, ogłosiły w czwartek współpracę mającą na celu rozszerzenie publicznego dostępu do najnowszych i najbardziej wiarygodnych informacji o Covid-19. Dzięki tej współpracy wiarygodne informacje dotyczące zdrowia publicznego będą dostępne w czasie, gdy kraje borykają się z Covid-19, a stabilność społeczna w coraz większym stopniu zależy od powszechnego zrozumienia faktów przez społeczeństwo - podkreślono.

Dzięki tej współpracy ludzie na całym świecie będą mogli uzyskiwać dostęp do infografik, nagrań wideo i innych zasobów WHO w Wikimedia Commons, cyfrowej bibliotece bezpłatnych obrazów i innych multimediów - podaje WHO.

Dzięki tym nowym, darmowym zasobom ponad 250 tys. redaktorów-ochotników Wikipedii może również wykorzystywać i poszerzać zasięg witryny dotyczący Covid-19, który obecnie obejmuje ponad 5200 artykułów związanych z koronawirusem w 175 językach. Treści WHO zostaną również przetłumaczone na języki narodowe i regionalne za pośrednictwem sieci globalnych wolontariuszy Wikipedii.

"Równy dostęp do wiarygodnych informacji na temat zdrowia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ludziom bezpieczeństwa i informacji podczas pandemii Covid-19 – podkreślił szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Nasza nowa współpraca z Fundacją Wikimedia zwiększy dostęp do wiarygodnych informacji WHO dotyczących zdrowia w wielu krajach, w wielu językach i na wielu urządzeniach".

Od początku pandemii WHO podjęła kroki w celu zapobieżenia "informacyjnej pandemii", czyli "nadmiaru informacji i szybkiego rozprzestrzeniania się wprowadzających w błąd czy zmyślonych wiadomości, obrazów i filmów" - czytamy na stronie tej zajmującej się ochroną zdrowia organizacji działającej w ramach ONZ.

"Dostęp do informacji jest niezbędny dla zdrowych społeczności" - zaznaczyła ze swej strony dyrektor generalna Fundacji Wikimedia Katherine Maher. Według niej "staje się to jeszcze bardziej widoczne w czasach globalnych kryzysów zdrowotnych, kiedy informacje mogą mieć konsekwencje dla ludzkiego życia". "Wszystkie instytucje, od rządów po międzynarodowe agencje zdrowia, od ciał naukowych po Wikipedię, muszą dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić każdemu sprawiedliwy i godny zaufania dostęp do wiedzy na temat zdrowia publicznego, niezależnie od tego, gdzie dana osoba mieszka i jakim językiem się posługuje" - podkreśliła. (PAP)

