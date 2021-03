Od początku lutego w Islandii nie zdiagnozowano choroby Covid-19 u ani jednej osoby, poza garstką tych, które już wcześniej zostały skierowane na kwarantannę - podaje Bloomberg.

Od środy 24 lutego mieszkańcy Islandii mogą gromadzić się w grupach do 50 osób, a w miejscach publicznych, takich jak teatry i imprezy sportowe, może przebywać do 200 widzów. Puby i restauracje mogą być otwarte z pewnymi ograniczeniami, a maski są nadal obowiązkowe w miejscach publicznych.

Strategia Islandii w przypadku pandemii jest uważana za jedną z najlepszych na świecie.

Co stoi za sukcesem Islandii?

W przeciwieństwie do niektórych innych krajów, od początku islandzki rząd współpracował z naukowcami. Informacje publiczne na temat wybuchu epidemii były koordynowane w stałym przepływie poprzez codzienne telewizyjne briefingi organizowane wspólnie przez policję i system opieki zdrowotnej.

Thorolfur Gudnason, główny epidemiolog kraju, powiedział w wywiadzie, że w dużej mierze przypisuje sukces udziałowi społeczeństwa w przestrzeganiu instrukcji, takich jak noszenie masek i przestrzeganie dwumetrowego dystansu społecznego. Dodatkowo wspomniał o środkach wprowadzonych na granicach Islandii.

Już w czerwcu Islandia wprowadziła testy na granicach dla przyjeżdżających pasażerów jako alternatywę dla odbycia 14-dniowej autoizolacji, a w sierpniu władze wprowadziły podwójne testy – jeden po przyjeździe, a drugi po pięciodniowej kwarantannie. W zeszłym tygodniu dodano nowy wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu przeprowadzonego w ciągu 72 godzin od wyjazdu do Islandii.

Testy zostały początkowo wykonane przez DeCODE Genetics, lokalną firmę, która stała się światowym pionierem w dziedzinie genetyki populacyjnej. Firma ta przeprowadziła również sekwencjonowanie każdej infekcji zdiagnozowanej w Islandii, co pozwoliło na śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa i jego mutacji z niezwykłą precyzją. Obecnie badania są również łatwo dostępne i bezpłatne dla ogółu społeczeństwa. Islandczycy są zachęcani do poddania się testom, nawet jeśli wykazują tylko najmniejsze objawy choroby.

Mimo to, rząd nie chce posuwać się za daleko w łagodzeniu środków zapobiegawczych. „Musimy zachować ostrożność. To bardzo cenny sukces i wiemy, jak go strzec” – powiedziała lokalnym mediom minister zdrowia Svandis Svavarsdottir, ogłaszając złagodzenie przepisów. „Powinniśmy być szczęśliwi. Jesteśmy najbardziej otwartym społeczeństwem w Europie” – dodała.