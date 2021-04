Ustalając ten ambitny cel, Japonia chce przewodzić międzynarodowej dyskusji na temat obniżania emisji – powiedział Suga na posiedzeniu rządowego zespołu ds. klimatycznych. Dodał, że w dłuższym okresie jego kraj będzie się starał zmniejszyć emisje o 50 proc.

Japoński premier ogłosił podwyższenie celu kilka godzin przed wirtualnym szczytem klimatycznym organizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena. Waszyngton stara się odbudować swoją wiarygodność w kwestii międzynarodowej współpracy na rzecz walki ze zmianami klimatu – ocenia agencja Reutera.

Suga ogłosił w ubiegłym roku, że do 2050 roku Japonia osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Komentatorzy oceniali to jako oznakę zmiany w polityce japońskich władz w sprawie ochrony klimatu. Wcześniej podobną obietnicę złożyła Unia Europejska.

Rząd w Tokio rozważa obecnie zmiany w polityce energetycznej i zapowiadał starania na rzecz zmniejszenia udziału generujących emisje paliw kopalnych w produkcji energii. Jak dotąd wciąż popiera on użycie węgla, co wiązane jest z opóźnieniami we wznawianiu działalności elektrowni jądrowych, które wyłączono po katastrofie w Fukushimie z 2011 roku.

Andrzej Borowiak (PAP)

