W Polsce na razie jedynym środkiem zapobiegawczym dla osób przybywających spoza strefy Schengen, w tym z Indii, jest obowiązkowa kwarantanna lub negatywny wynik testu zrobiony po przylocie do kraju. Resort zdrowia zapytany o zamykanie granic tłumaczy, że nie mamy żadnych stałych połączeń pasażerskich z Indiami (inaczej niż Wielka Brytania czy chociażby Niemcy przez wzgląd na hub we Frankfurcie). Zatem nie ma co zamykać.