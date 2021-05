Obowiązkowi temu podlegali już wcześniej od 24 kwietnia podróżni przybywający z Indii, Chile, Brazylii, RPA, Argentyny. Do tej listy 8 maja dołączyły również Turcja, Bangladesz, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Emiraty Arabskie i Katar. Kwarantannę muszą odbyć również przybywający do Francji z Gujany Francuskiej, w związku z sąsiedztwem z Brazylią.

Podróżni z tych terytoriów muszą po przybyciu przedstawić negatywny unik testu PCR na koronawirusa przeprowadzonego krócej niż 36 godziny przed przyjazdem i zgłosić linii lotniczej miejsce kwarantanny we Francji wraz z dokumentacją uzupełniającą. Można również pokazać negatywny wynik testu wykonanego do 72 godzin, do którego dołączony ma być test antygenowy (do 24 godzin). Należy również poddać się testowi antygenowemu tuż po wyjściu z samolotu.

Kwarantanna będzie trwała dziesięć dni z możliwością wychodzenia z miejsca zamieszkania między godziną 10 a 12.

Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował, że od 24 kwietnia wydano 7 tysięcy nakazów izolacji dla osób przybywających z krajów objętych obowiązkową kwarantanną. Przebywa na niej nadal około 4,8 tys. osób.

Dotychczas przeprowadzono 5,3 tys. kontroli przestrzegania kwarantanny, 280 osób zostało ukaranych karą grzywny za jej złamanie.

Za złamanie nakazu izolacji grozi kara grzywny w wysokości 1000 euro, która może zostać zwiększona do 1,5 tys. euro w przypadku recydywy.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 7025 osób, w szpitalach zamarło 173 chorych, a od początku pandemii odnotowano 107 452 ofiary koronawirusa – podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

W szpitalach przebywa 23 406 chorych z koronawirusem, w ciągu doby przyjęto 733 osoby. Na oddziałach reanimacyjnych leczonych jest 4352 chorych, w ciągu 24 godzin przyjęto na OIOM-y 152 pacjentów.