Osobą w pełni zaszczepioną jest osoba, która przyjęła dwie dawki szczepionki na co najmniej 14 dni przed podróżą (4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen).

Od 9 czerwca przepływ podróżnych między Francją a innymi krajami zostanie ponownie otwarty w zależności od sytuacji zdrowotnej krajów, szczepień oraz klasyfikacji kraju przez francuską administrację.

Obywatele niektórych krajów spoza Europy (m.in. Izraela, Australii i Japonii) będą również mogli przyjeżdżać do Francji - potwierdził Lemoyne w stacji BFM TV.

Natomiast pasażerowie przyjeżdżający z Wielkiej Brytanii czy USA nadal będę musieli posiadać negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego.

Rząd sklasyfikował kraje bezpieczne pod względem sanitarnym kolorem zielonym. Są to: kraje UE, Australia, Korea Południowa, Izrael, Japonia, Liban, Nowa Zelandia i Singapur.

Podróżni w pełni zaszczepieni przybywający z tych krajów do Francji nie będą musieli posiadać negatywnego wyniku testu.

Do tzw. strefy pomarańczowej włączono większość państw świata, w tym Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Zaszczepione osoby przybywające do Francji z tych krajów będą musiały posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego najpóźniej 72 godziny przed podróżą lub test antygenowy nie starszy niż 48 godzin. Jeżeli nie zostali zaszczepieni, oprócz okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa przy wjeździe do Francji potrzebny im będzie również ważny motyw. Będą również mieli obowiązek poddania się 7-dniowej izolacji.

Ważny motyw podróży będzie wymagany od wszystkich osób przybywających z krajów zaliczanych do strefy czerwonej (RPA, Argentyna, Bahrajn, Bangladesz, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Indie, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Surinam, Turcja i Urugwaj).

Będą oni musieli również okazać negatywny test PCR lub test antygenowy nie starszy niż 48 godzin. Dla osób niezaszczepionych z tych krajów zostanie utrzymana obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna, zaszczepieni zaś będą musieli poddać się 7-dniowej samoizolacji.

Tymczasem w ciągu doby zarejestrowano we Francji 6953 zakażeń koronawirusem. W szpitalach zmarło 81 pacjentów. Liczna ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 109 945 – podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Liczba osób hospitalizowanych z Covid-19 spadła do 14 801. W ciągu 24 godzin przyjęto do szpitali 408 nowych pacjentów. 2571 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii.

