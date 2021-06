Co najmniej 15 osób zginęło we wtorek rano w samobójczym ataku bombowym na bazę wojskową w stolicy Somalii, Mogadiszu - poinformował przedstawiciel armii. Bilans ofiar może wzrosnąć. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu.

Atak był wymierzony w centrum szkolenia somalijskiej armii - podaje agencja AFP. Przebrany za żołnierza zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze na oczach rekrutów "stojących w kolejce przed bazą wojskową" we wschodniej części miasta - powiedział Mohamed Adan. Twierdził, że "naliczył około 15 rekrutów, którzy zginęli w wybuchu". Agencja Reutera, powołując się również na przedstawiciela armii, informuje o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. To jeden z najkrwawszych zamachów w ciągu ostatniego półtora roku w stolicy Somalii, regularnie atakowanej przez powiązaną z Al-Kaidą islamistyczną organizację Asz-Szabab. Islamiści poprzysięgli upadek wspieranego przez społeczność międzynarodową rządu federalnego Somalii. Ataki te, przeprowadzane przez zamachowców samobójców lub dokonywane przy użyciu wyładowanych materiałami wybuchowymi samochodów pułapek, są często wymierzone w cele związane z bezpieczeństwem (punkty kontrolne oraz bazy wojskowe i policyjne), a także w obiekty rządowe. Somalia jest pogrążona w krwawej wojnie domowej od 1991 roku. Choć ekstremiści ponieśli w ostatnich latach straty, ich ugrupowanie nadal przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii, w tym w stolicy. Ugrupowanie Asz-Szabab zostało wpisane na listę organizacji terrorystycznych przez Australię, Kanadę, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię, USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. (PAP) cyk/ kib/ arch.