"Plan jest ambitny i zbuduje lepszą przyszłość dla Greków. Odmieni Grecję na dziesięciolecia. Wykorzystajmy to dla następnych pokoleń" - powiedziała Von der Leyen w Grecji w obecności premiera Kyriakosa Mitsotakisa.

Ateny mają otrzymać około 30,5 mld euro, w tym 17,8 mld w formie dotacji bezpośrednich i 12,7 mld w formie pożyczek.

Von der Leyen rozpoczęła swoją podróż po Europie w środę od Portugalii i Hiszpanii, gdzie ogłosiła zielone światło Brukseli dla krajowych planów odbudowy. Po Grecji uda się do Danii w czwartek po południu.

AFP wskazuje, że po dekadzie kryzysu gospodarczego Grecja liczyła na powrót do silnego wzrostu w 2020 roku, ale jej PKB spadł o 8,2 proc. z powodu pandemii.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje, że grecka gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,3 proc., a w 2022 r. wzrost przyspieszy do 5,4 proc. Komisja Europejska prognozuje wzrost greckiego PKB o 4,1 proc. w tym roku i 6 proc. w 2022 roku.

Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że rozpoczęła pożyczanie środków na rynkach finansowych na potrzeby Funduszu Odbudowy. Pierwsza transza pożyczki obejmuje 20 mld euro.

Wszystkie państwa UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych. Dzięki temu Komisja Europejska mogła rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie Funduszu Odbudowy.

W tym celu KE ogłosiła na początku czerwca, że w 2021 r. wyemituje obligacje długoterminowe o wartości około 80 mld euro, które uzupełni krótkoterminowymi eurobonami, aby pokryć pozostałe wymogi w zakresie finansowania.

Ostateczna kwota obligacji UE i eurobonów zależeć będzie od potrzeb finansowych, które Komisja dokładniej oceni jesienią. W ten sposób KE ma być w stanie sfinansować w drugiej połowie roku wszystkie zaplanowane dotacje i pożyczki dla państw członkowskich w ramach Funduszu Odbudowy i unijnych polityk.

Plan finansowania opiera się na wstępnych szacunkach dotyczących potrzeb państw członkowskich w zakresie pożyczek i dotacji. We wrześniu Komisja dokona jego aktualizacji, mając dokładniejszy obraz potrzeb finansowych państw członkowskich na ostatnie miesiące bieżącego roku.

Aby sfinansować Fundusz Odbudowy, Komisja Europejska w imieniu UE zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych na kwotę do 750 mld euro w cenach z 2018 r. Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie w okresie od połowy 2021 r. do końca 2026 r., co sprawi, że UE stanie się jednym z największych emitentów długu w euro.

We wrześniu 2021 r. Komisja zamierza też rozpocząć emisję obligacji UE i eurobonów w drodze aukcji. Po uruchomieniu systemu aukcyjnego Komisja regularnie emitować będzie obligacje. Ponadto organizować będzie regularne aukcje eurobonów.

Dzięki wysokiemu ratingowi kredytowemu UE Komisja będzie mogła zaciągać pożyczki na korzystnych warunkach.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/