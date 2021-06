Do końca lipca Bar Fondamental z siedzibami w Paryżu i Bordeaux oferuje klientom kufel piwa gratis pod warunkiem, że okażą dowód szczepienia przeciw Covid-19. Chcemy podziękować tym, którzy „przyczynili się do powrotu do normalnego życia” - podkreślili pracownicy obu lokali.

"Mocno ucierpieliśmy z powodu pandemii i jesteśmy szczęśliwi, że możemy znów otworzyć się (dla klientów), chcemy po prostu podziękować tym, którzy nam w tym pomagają. Nie ma w tym nic z polityki, każdy robi, co chce" - powiedział serwisowi actu.fr współzałożyciel baru Youssef Chraibi. Reklama Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 2439 osób. W szpitalach na Covid-19 zmarło 56 chorych. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 68, do 110 731 – podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Do szpitali przyjęto 171 chorych, 53 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 376 do 10 738.Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1740 chorych. Od początku kampanii co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 31 712 896 osób (tj. 47,3 proc. populacji i 60,4 proc. osób dorosłych), a 15 913 257 - dwie dawki (tj. 23,8 proc. populacji i 30,3 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej zaszczepiono 756 515 osób z czego 319 706 pierwszą dawką, a 436 809 drugą. Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP) ksta/ akl/