Dziennik "Handelsblatt" cytuje raport ministerstwa zdrowia: "W (...) Niemczech należałoby się spodziewać dostaw nieco ponad dwóch dawek na mieszkańca, wliczając w to rezerwę bezpieczeństwa".

Zaleca się "terminowe zabezpieczenie dodatkowych ilości szczepionki w celu ochrony przed mutacjami i na szczepienia uzupełniające" - napisano w raporcie. Ministerstwo spodziewa się, że w 2022 r. koszty całkowite wyniosą 3,9 mld euro.

Unia Europejska podpisała już umowę z firmami BioNTech i Pfizer na dostawy do 2023 r. do 1,8 mld dawek. Z tego 84,4 mln ma trafić do Niemiec w 2022 roku.

Ponadto ministerstwo planuje wykorzystać 31,8 mln dawek szczepionki mRNA firmy Moderna oraz 18,3 mln dawek szczepionki wektorowej firmy Johnson & Johnson, jak podaje raport. Kolejne 70 milionów dawek jest podzielonych między szczepionki producentów Sanofi (42 miliony), Novavax (16,3 miliona) i Valneva (11 milionów).

Niemcy dogoniły USA pod względem liczby szczepień - poinformował w środę minister zdrowia Jens Spahn na Twitterze. 54,5 proc. obywateli zaszczepiło się przynajmniej raz - napisał Spahn. 36,5 proc. jest w pełni zaszczepionych.