Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy, w którym zaproponowano regulacje mające na celu wdrożenie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa zamieszkujących na terytorium drugiego państwa. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Reklama

Jak przypomniano w wykazie prac legislacyjnych rządu, w wyniku ratyfikowanej umowy obywatele Polski zachowali prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które posiadali do momentu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, co nastąpiło z dniem 31 stycznia 2020 r., zaś obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy legalnie zamieszkują w Polsce, utrzymali czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin oraz czynne prawo wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jakie posiadali do momentu tzw. brexitu.

"Skutkiem prawnym związania Rzeczypospolitej Polskiej umową jest potrzeba nowelizacji przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, gdyż przyznanie praw wyborczych obywatelom państwa trzeciego jest regulacją nie dającą się pogodzić z postanowieniami Kodeksu wyborczego" - napisano w wykazie prac legislacyjnych. "Wprawdzie, zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową, jednak mając na względzie konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego przez nie prawa, a także z uwagi na zasady prawidłowej legislacji, niezbędne jest dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do regulacji zawartych w umowie" - dodano.

Zaznaczono ponadto, że sprawy dotyczące wyborów nie zostały objęte żadnym z działów administracji rządowej. "Materia ta zwyczajowo należy do domeny Sejmu i Senatu, a najwyższym organem wyborczym jest Państwowa Komisja Wyborcza. Niemniej jednak to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji został zobowiązany w uzasadnieniu do wniosku o ratyfikację umowy do podjęcia działań związanych z dostosowaniem prawa polskiego do jej postanowień" - podkreślono.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 r. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mark/