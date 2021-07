Rząd Singapuru ogłosił we wtorek ponowne zaostrzenie restrykcji koronawirusowych, by powstrzymać najnowszy wzrost liczby infekcji. Komplikuje to zapowiadane wcześniej plany „życia z Covidem” jak grypą - bez kwarantanny, testów i codziennych statystyk.

W czwartek w Singapurze powrócą obostrzenia z tzw. fazy drugiej, w tym zakaz jedzenia w restauracjach i zakaz zgromadzeń więcej niż dwóch osób. Mają obowiązywać do 18 sierpnia – ogłosiło ministerstwo zdrowia. Reklama Restrykcje mają pomóc w opanowaniu najnowszej fali zakażeń koronawirusem. W poniedziałek singapurskie służby medyczne zgłosiły 163 nowe przypadki, w których do zakażenia doszło na terytorium kraju. Większość z nich wiązanych jest z ogniskami w porcie rybackim i barach karaoke. Obostrzenia będą stosowane w jednakowym stopniu wobec osób w pełni zaszczepionych, choć władze rozważą wprowadzenie dla nich ułatwień, gdy wzrośnie odsetek szczepień lub sytuacja się ustabilizuje – powiedział jeden z szefów międzyresortowego zespołu ds. Covid-19 Gan Kim Yong. „Niektórzy ludzie pytali, dlaczego zaostrzamy środki, skoro ostatecznie planujemy żyć z Covid-19, i jak to się wpisuje w nasz plan endemicznego Covidu” – przyznał na konferencji prasowej Gan, który kieruje resortem handlu i przemysłu. Widmo katastrofy gospodarczej wisi nad Niemcami. Dwa miliardy euro szkód na kolei i drogach po powodzi Zobacz również „Nasz kierunek się nie zmienił. Jednak gdy kreśliliśmy plany życia z Covidem, podkreślamy również, że trzeba znacznie zwiększyć nasz odsetek szczepień” – zaznaczył minister. Gan odniósł się do sygnalizowanej wcześniej przez premiera Lee Hsien Loonga taktyki przewidującej traktowanie Covid-19 podobnie do innych chorób endemicznych, np. grypy. Plan miałby zostać wprowadzony w życie po zaszczepieniu odpowiedniego odsetka mieszkańców i odzwierciedlać „nową normalność życia z Covidem”. Minister zdrowia Ong Ye Kung przekazał tymczasem, że ponad 100 tys. osób powyżej 69. roku życia i kolejnych 100 tys. w wieku 60-69 lat nie zostało jeszcze zaszczepionych. Zaznaczył, że w tych grupach wiekowych zakażenie koronawirusem wiąże się z wysokim ryzykiem ciężkiej choroby. Według oficjalnych danych co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 firmy Pfizer lub Moderna przyjęło 73 proc. spośród 5,7 mln mieszkańców Singapuru. Do poniedziałku w pełni zaszczepionych było około 50 proc. ludności kraju, a w ciągu "kilku tygodni" odsetek ten ma przekroczyć 66 proc. – powiedział Ong.