„Nic wspólnego z tą Wielką Brytanią mieć nie chcemy. (To) amerykańscy lokaje” – powiedział białoruski przywódca.

Reklama

„A sankcje wprowadzajcie. Pożyjemy, zobaczymy, do czego to doprowadzi, jeśli nie pójdziecie po rozum do głowy” – dodał.

Jednocześnie zaapelował o zapanowanie nad emocjami i szukanie wyjścia z obecnej sytuacji. Przestrzegł przed trzecią wojną światową.

„Posłuchajcie, rozpętacie trzecią wojnę światową. Do tego chcecie popchnąć nas i Rosjan? Chcecie zwyciężyć w tej wojnie? W niej nie będzie zwycięzców, a jeśli będą, to nie będziecie to wy. Dlatego dopóki jeszcze cierpliwie to znosimy, siądźmy do stołu i zacznijmy rozmowę o tym, jak wyjść z tej sytuacji” – powiedział.

Wielka Brytania ogłosiła w poniedziałek kolejny pakiet sankcji przeciw reżimowi Łukaszenki na Białorusi. Pakiet obejmuje m.in. zakaz importu białoruskiego potażu oraz produktów naftowych, co ma zmniejszyć dochody władz w Mińsku.

Także prezydent USA Joe Biden ogłosił tego dnia nowe sankcje przeciwko Białorusi, obejmujące 27 osób i 17 podmiotów, w tym m.in. oligarchów bliskich Łukaszence, Narodowy Komitet Olimpijski Białorusi oraz dwa kluczowe przedsiębiorstwa państwowe.

Własne sankcje ogłosiła również Kanada.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)