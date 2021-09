Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Dworczyk był m.in. pytany o to, czy premier otrzymał jakiekolwiek informacje o ewentualności naruszenia polskiej granicy w związku z ćwiczeniami wojskowymi Zapad. "Premier na bieżąco jest informowany o sytuacji na naszej granicy" – podkreślił Dworczyk. Jak zapewnił, "nasza granica jest strzeżona w sposób rzetelny". Szef Kancelarii Premiera przypomniał również, że obecnie Straży Granicznej pomaga wojsko. "W związku z tym powinniśmy czuć się bezpieczni" – mówił. Zastrzegł jednak, że "powinniśmy zachować absolutną czujność i ostrożność, bo kraje na wschodzie, z którymi graniczymy – Federacja Rosyjska i Białoruś – są krajami nieprzewidywalnymi i agresywnymi". "Widzieliśmy to wielokrotnie czy to w Gruzji, czy to na Ukrainie. Dzisiaj sami doświadczamy ataku hybrydowego na polsko-białoruskiej granicy" - mówił.

Szef Kancelarii Premiera był także pytany, czy stan wyjątkowy w pasie przygranicznym zostanie przedłużony. "Jesteśmy gotowi na przedłużenie stanu wyjątkowego, ale oczywiście chcielibyśmy, aby - kiedy tylko będzie to możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków - powrócić do normalności" – odpowiedział Dworczyk.

Pytany, co mogłoby spowodować przedłużenie stanu wyjątkowego, szef Kancelarii Premiera jako czynniki wymienił "sytuację na granicy, presję na granicę, powtarzające się próby pokonywania tej granicy oraz różnego rodzaju incydenty, które mogłyby w konsekwencji powodować zagrożenie dla polskich obywateli i państwa polskiego". Jak jednak zastrzegł, "żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły".

Od 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową" oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które rozpoczęły się 10 września.