Przecinają zasieki i dostarczają odpowiedni sprzęt uchodźcom. Zapewniają również drabiny i inne sprzęty, które pomagają ten płot sforsować, w związku z czym musimy na to reagować. Przepisy stanu wyjątkowego niezwykle skutecznie wspierają działania, uniemożliwiając dotarcie osób z drugiej strony do strefy granicznej.

Zatrzymaliśmy ponad 140 takich osób różnych narodowości, głównie obywateli państw byłego ZSRR. To przemytnicy, którzy przyjeżdżają furgonetkami, zabierają imigrantów, dostają za to kilkaset euro czy dolarów i wiozą ich do Niemiec. Mają pojawić się na tzw. pinezce – ustalonej lokalizacji na mapie w telefonie. To są mafie, działające ramię w ramię ze służbami białoruskimi.