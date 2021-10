Przez ostatnie 70 lat we Francji ok. 216 tys. nieletnich było ofiarami wykorzystywania seksualnego przez katolickich księży i zakonników - wynika z ogłoszonego tam we wtorek raportu niezależnej komisji.

Liczba dzieci, które były wykorzystywane w prowadzonych przez Kościół instytucjach, nie tylko przez księży, ale również przez zatrudnianych tam nauczycieli i opiekunów może wynosić 330 tys. - przekazał Jean-Marc Sauve, który kieruje pracami Komisji ds. nadużyć seksualnych w Kościele (CIASE). Reklama Kościół katolicki przez lata okazywał "głęboką, całkowitą, niemal okrutną obojętność" wobec problemu nadużyć seksualnych i skupiał się raczej na chronieniu sprawców niż ofiar - podkreślił podczas prezentacji raportu Sauve. "Chciałbym prosić każdego z was o przebaczenie" - powiedział przewodniczący Episkopatu Francji, abp Eric de Moulins-Beaufort. Duchowny, który zabrał głos podczas prezentacji wyników prac komisji, mówił o "wstydzie", "przerażeniu" i "przytłoczeniu głosem i liczbą ofiar". Komisja znalazła dowody na to, że spośród ok. 115 tys. francuskich księży i zakonników w ciągu ostatnich 70 lat od 2,9 do 3,2 tys. z nich dopuściło się przestępstw seksualnych na nieletnich. Ofiarami pedofilów we francuskim Kościele w 80 proc. byli chłopcy. Jak ustaliła Komisja 60 proc. ofiar skarżyło się w późniejszym życiu na poważne zaburzenia i problemy psychiczne. CIASE została powołana w 2018 r. z inicjatywy francuskiego Episkopatu, ale działała niezależnie od struktur kościelnych, mając dostęp do dokumentów sądowych, policyjnych i kościelnych.