Jak przypomniano w komunikacie, trwa oficjalna wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Republice Cypryjskiej, podczas której głowie państwa towarzyszy m.in. minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według KPRM, w czwartek - wspólnie z cypryjskim ministrem ds. nauki, innowacji i polityki cyfrowej Kyriacosem Kokkinosem – minister Janusz Cieszyński podpisał dwustronne porozumienie o współpracy państw w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracy cyfrowej (Memorandum of Understanding, MoU). Memorandum of Understanding (MoU) to obustronne, sformalizowane porozumienie o współpracy, mające na celu ustalenie protokołu, dotyczącego podjęcia przyszłych czynności oraz podziału kompetencji. Ma ono na celu sformalizowanie rozwoju i współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz sferze cyfrowej.

Cytowany w komunikacie minister Janusz Cieszyński podkreślił, że podobne porozumienia na poziomie europejskim są "istotne i efektywne ze względu na szerokie pole działania resortów". "Tak aktywna polityka naszych rządów znacząco przyczyni się do wzmocnienia obustronnych relacji, ale przede wszystkim do współpracy z naszymi sojusznikami w obszarze wymiany informacji o zagrożeniach czy w obszarze ścigania cyberprzestępców – podkreślił Cieszyński.

Kancelaria premiera poinformowała, że przewodnim celem polsko-cypryjskiego MoU jest prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Szczególny nacisk położony jest w nim na współpracę międzynarodową, rozwiązania prawno-regulacyjne, działania sądowe i policyjne oraz działania odstraszające.

KPRM wskazała, że dla obydwu stron ważne jest ponadto zapobieganie cyberatakom i dezinformacji, a także reagowanie na nie oraz wprowadzanie programów uświadamiających i edukacyjnych, rozwój naukowy i technologiczny oraz wymiana biznesowa i gospodarcza. Wszystkie zadania mają być realizowane z zachowaniem zasad suwerennej równości i wzajemności oraz z poszanowaniem suwerenności terytorialnej.

Według komunikatu, konsultacje eksperckie w ramach zacieśniania polsko-cypryjskiej współpracy odbyły się 23 lutego tego roku, a ostatnie międzyrządowe MoU w zakresie polityki cyfrowej i cyberbezpieczeństwa polski rząd podpisał z rządem Hiszpanii - 31 maja 2021 r. Jego głównym celem jest promowanie współpracy oraz prowadzenie wymiany w dziedzinach związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

