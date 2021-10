Główny wirusolog Izraela uważa wariant Delta za pokonany i niezdolny do wygenerowania kolejnej fali zakażeń. Dr Rivka Abulafia-Lapid określiła jako „nieprawdopodobne” silne rozprzestrzenianie się kolejnej odmiany koronawirusa – poinformował w środę The Times of Israel.

Optymistyczny scenariusz wynika z podania różnym grupom wiekowym trzeciej, przypominającej dawki szczepionki. Reklama „Oceniam, że po otrzymaniu trzech dawek szczepionki ochrona będzie się utrzymywała nawet przez rok” – powiedziała dr Abulafia-Lapid z Hadassah Medical Center. I dodała: „Powinniśmy się spodziewać nowych wariantów, ale nie teraz, ponieważ (izraelska) populacja jest dobrze wyszczepiona”. Doktor oparła swoje przewidywania na skuteczności szczepionek na inne choroby m.in. zapalenie wątroby typu B czy infekcję rotawirusową. „Pierwszą dawkę dajemy systemowi odpornościowemu wstępną naukę, drugim zastrzykiem pobudzamy pamięć organizmu do walki z określonym wirusem, a trzecią porcją szczepionki zapewniamy długotrwałą odporność” – wyjaśniła. Izraelska służba zdrowia w ostatnich tygodniach odnotowała znaczny spadek liczby poważnych przypadków zachorowania na Covid-19 wymagających hospitalizacji. Dane na temat zgonów pokazały obniżenie średniej tygodniowej z 25 do 13 przypadków. Obecnie liczba aktywnych przypadków zakażenia jest o jedną trzecią niższa niż w połowie września. „Czwarta fala się skończyła” – zakomunikował dr Yael Paran, zastępca dyrektora ds. epidemiologii w Centrum Medycznym Sourasky w Tel Awiwie.