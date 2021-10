Moderna udostępni do sprzedaży krajom afrykańskim do 110 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 - poinformowała we wtorek firma. Całą pulę szczepionek zamierza kupić Unia Afrykańska (UA) - przekazała Agencja Reutera.

Moderna nazywa przedsięwzięcie "pierwszym krokiem w długoletnim partnerstwie z Unią Afrykańską". Umowa była częściowo koordynowana przez Biały Dom. Reklama "Ta umowa jest ważna, ponieważ pozwoli nam natychmiast zwiększyć liczbę dostępnych szczepionek" - oświadczył przedstawiciel UA ds. Covid-19 Strive Masiyiwa. Do końca br. Moderna ma dostarczyć afrykańskiej organizacji pierwsze 15 mln dawek preparatów przeciw koronawirusowi. W pierwszym kwartale przyszłego roku, kolejne 35 mln dawek, a w drugim nawet 60 mln. Firma oświadczyła, że "wszystkie dawki oferowane są po najniższej możliwie cenie Moderny". "Apelujemy do innych produkujących szczepionki państw, by poszły tym śladem (rządu USA) i dały nam podobny dostęp do zakupu preparatów przeciw koronawirusowi" - dodał Masiyiwa. Jak Covid uszkadza naczynia w mózgu [BADANIA] Zobacz również Afryka, o populacji 1,3 mld mieszkańców, jest najsłabiej zaszczepionym kontynentem na świecie. Jedynie 5 proc. populacji kontynentu jest w pełni zaszczepione przeciw Covid-19. Amerykański koncern farmaceutyczny podkreśla, że umowa jest niezależna od kontraktu w ramach programu COVAX w związku z którym Moderna zobowiązała się do przekazania 500 mln dawek preparatu przeciw koronawirusowi do końca 2022 roku. COVAX to globalny program dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dla krajów rozwijających się, któremu patronuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).