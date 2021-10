W analogicznym okresie 2020 r. do Holandii przyjechało 40 tys. osób.

Reklama

Liczba nowych mieszkańców wzrosła po raz pierwszy od wybuchu pandemii Covid-19. Według badaczy CBS wynika to głównie z migracji. Również liczba urodzeń była wyższa niż zgonów.

„W minionym kwartale urodziło się o 10 tys. dzieci więcej niż umarło ludzi” – informują holenderscy statystycy w komunikacie prasowym.

Z badań CBS wynika, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku najliczniejszą grupę migrantów stanowili Syryjczycy, a następnie Polacy.

Jak zauważa urząd zaskakujące jest odwrócenie trendu przenosin do Wielkiej Brytanii. W trzecim kwartale więcej osób z Holandii przeniosło się do tego kraju niż z Wielkiej Brytanii do Holandii. W poprzednich latach było odwrotnie. Według CBS może to mieć związek z ówczesnymi obawami przed brexitem.