Tegorocznym gospodarzem COP26 jest Wielka Brytania; szczyt klimatyczny rozpoczął się w niedzielę w Glasgow i potrwa do 12 listopada.

Szef polskiego rządu weźmie udział w najważniejszej części COP26, czyli szczycie liderów – spotkaniu wysokiego szczebla głów państw i szefów rządów.

"Podczas spotkania premier Morawiecki poruszy kwestie związane m.in. z solidarnością, sprawiedliwą transformacją, dobrą pracą, tanią energią i czystym środowiskiem" - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

W sesji plenarnej - wskazał - w której będzie uczestniczył polski premier, głos zabiorą także m.in. prezydent USA Joe Biden, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Kanady Justin Trudeau, a także m.in. przywódcy Indii, Australii, Korei Południowej i Japonii.

Celem COP26 jest ustabilizowanie stężeń gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegałby groźnej ingerencji człowieka w system klimatyczny. Poziom ten powinien zostać osiągnięty w takim czasie, aby umożliwić ekosystemom naturalną adaptację do zmian klimatu, zapewnić niezakłóconą produkcję i umożliwić rozwój gospodarczy w sposób zrównoważony.

Müller poinformował, że dyskusje podczas COP26 będą skupiały się wokół: utrzymania globalnej skali wzrostu temperatury do maksymalnego poziomu 1,5°C przez uzyskanie od państw ambitnych celów redukcji emisji do 2030 r., opracowania pakietu pomocowego dla państw rozwijających się, czy upowszechniania wiedzy na temat znaczenia realizacji celów porozumienia paryskiego.

"Polska podkreśla, że działania te muszą uwzględniać uwarunkowania społeczne i gospodarcze. Transformacja energetyczna musi odbywać się w sprawiedliwy sposób i zapewniać bezpieczeństwo obywateli" - podkreślił Müller.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Conference of the Parties UNFCCC) to międzynarodowa umowa określająca zakres współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w 1992 r. w Rio de Janeiro. UNFCCC weszła w życie 21 marca 1994 r. Obecnie skupia 196 krajów. Pierwszy szczyt COP odbył się w 1995 r. Polska dwukrotnie była gospodarzem Konferencji, które odbyły się w Poznaniu – COP19 w 2008 r. i Katowicach – COP24 w 2018 r. (PAP)

Autor: Rafał Białkowski

