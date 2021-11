Mohammad Dadas zginął od strzału w brzuch podczas demonstracji i starć z izraelskimi siłami w wiosce Dajr al-Hatab w północnej części Zachodniego Brzegu. Rannego chłopca zabrano do szpitala, lecz nie udało się go uratować.

Według Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca izraelska armia strzelała ostrą amunicją, gumowymi kulami i użyła gazu łzawiącego.

Według palestyńskiej agencji Wafa chłopiec mieszkał w obozie dla uchodźców Askar na obrzeżach Nablusu.

Według szacunków miejscowych urzędów, zarówno izraelskich, jak i palestyńskich, na Zachodnim Brzegu oraz we Wschodniej Jerozolimie mieszka około 650 000 żydowskich osadników. Zgodnie z prawem międzynarodowym wszystkie izraelskie osiedla na palestyńskich terytoriach administrowanych przez Tel Awiw są nielegalne. Od dawna są one przedmiotem sporów, prowadząc do demonstracji i zamieszek.