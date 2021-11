– Ostatni punkt porozumienia (dotyczący wypowiadania umowy – red.) w czeskiej wersji jest dla nas nie do przyjęcia, ale przedstawiliśmy naszą propozycję – mówi DGP nowa minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Przekonuje, że Czechom opłaca się porozumieć, gdyż inaczej pieniądze będą płynęły w postaci kar do Unii Europejskiej, a nie do ich kieszeni.

Minister Moskwa w rozmowie z nami zapewnia, że jej resort uczestniczy również w pracach nad przygotowaniem osłon przed rosnącymi cenami energii i opału. – Wpiszą się one w cały pakiet antyinflacyjny – opisuje Moskwa.

